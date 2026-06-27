Более 37 тысяч детей в Якутии получили новую выплату Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии стартовала масштабная работа по новой семейной выплате, которую запустили в рамках президентского нацпроекта «Семья». Уже 14 953 родителя, воспитывающие в общей сложности 37 559 детей, получили деньги на свои счета. Это существенная помощь для тех, кто работает и платит налоги: государство возвращает часть уплаченного за прошлый год НДФЛ. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Однако получить выплату могут далеко не все. В семье должно воспитываться двое и более детей, которым еще не исполнилось 18 лет (или 23 года, если ребенок учится очно). Заявление принимают через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Социального фонда, но действовать нужно быстро - крайний срок подачи документов 1 октября.

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