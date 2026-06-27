На Ысыахе Туймаады в Якутии гостям раздадут веера с советами против мошенников Фото: МВД Якутии

Завтра на главном якутском празднике развернется необычная за кошельки земляков. МВД по Якутии вместе с финансовыми экспертами решили отказаться от скучных листовок и устроили настоящий креатив. Вместо бумажек с предупреждениями волонтеры будут раздавать гостям стильные веера. На них напечатают советы, как не попасться на крючок киберпреступников. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На жаре, которая обещает быть за 30 градусов, расписной веер не только спасет от солнечного удара, но и напомнит о главном правиле безопасности. Слоган кампании - «Охлади эмоции». Организаторы призывают каждый раз, когда в трубке паникующий голос кричит: «Ваши деньги в опасности! Решайте сейчас!», - просто взять паузу и обмахнуться веером. Этой секунды достаточно, чтобы понять: вас обманывают.

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