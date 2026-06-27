Подросток на мотоцикле устроил ДТП в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 26 июня в поселке Мегино-Кангаласского района произошла серьезная авария с участием ребенка. 13-летний мальчик, сев за руль мотоцикла без номеров, вылетел на перекресток улиц Советской и Алданской и не пропустил автомобиль, который ехал по главной дороге. Юный гонщик и пассажиры иномарки получили травмы и были госпитализированы в районную больницу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия»».

Как выяснилось позже, прав на управление мототранспортом у подростка, конечно же, не было. Госавтоинспекция уже проводит проверку. Теперь взрослым грозят серьезные последствия. За то, что они допустили несовершеннолетнего к управлению, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, а самого мальчика поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Более того, если травмы пострадавших окажутся тяжелыми, маму и папу могут привлечь уже по уголовной статье.

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