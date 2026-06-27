Самолеты из Якутска снова полетели напрямую в Зырянку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прямое авиасообщение между столицей республики и поселком Зырянка официально восстановлено. Из-за разгула стихии полеты были приостановлены, но сейчас вода ушла, и взлетная полоса снова готова принимать борты. Уже в пятницу, 26 июня, по маршруту вылетели два рейса. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Напомним, что перебои с перевозками случились из-за мощного паводка, который залил аэродром и сделал посадку невозможной. Чтобы жители Зырянки не остались полностью отрезанными от большой земли, авиакомпания «Полярные авиалинии» возила пассажиров через Среднеколымск с пересадкой.

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