Более 100 именных посылок отправили участникам СВО из Якутии за неделю Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В зоне специальной военной операции продолжается слаженная работа опорных пунктов Якутии. За минувшие семь дней военнослужащим из республики доставили 101 адресную посылку - это не просто гуманитарка, а личные подарки и вещи, которые ждали военные. Передать груз удалось оперативно, несмотря на сложную обстановку в прифронтовой полосе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Главный координатор опорных пунктов рассказал на брифинге, что сотрудники совершили 25 выездов в пункты временной дислокации воинских частей. Но помощь не ограничивается почтовыми отправлениями. В эти дни группа механиков вернула в строй один автомобиль, а еще 11 единиц боевой техники сейчас проходят восстановление. Также идет обустройство жилых и складских помещений на самом опорном пункте.

Кроме того, якутский пункт не оставляет без внимания даже самые тяжелые вопросы. Продолжается поиск без вести пропавших бойцов по запросам, которые поступают из республики. Эту сложную работу ведут плечом к плечу с представителями Главного координационного центра Минобороны и командованием войсковых группировок.

Все эти меры - часть большого проекта республиканской комиссии «Вместе к Победе!», которую возглавляет глава Якутии Айсен Николаев.

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