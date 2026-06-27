В Нерюнгринском районе у воды обнаружили 20 детей без присмотра родителей Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии наступило долгожданное летнее тепло, и жители Нерюнгринского района потянулись к водоемам. Однако вместе с отдыхом пришла и тревога: спасатели, полиция и чиновники в ходе ежедневных рейдов то и дело находят у рек и озер малышей, оставленных без взрослых. Только за несколько дней инспекторы насчитали 20 несовершеннолетних, гуляющих у воды в гордом одиночестве, причем 9 из них уже вовсю плескались в реке без присмотра мам и пап. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сейчас в районе идет первый этап масштабной акции «Вода – безопасная территория», которая продлится до 28 июня. Особое внимание – детям, ведь их гибель у воды происходит в считанные секунды. Родителям, которые отпустили чадо к речке, теперь грозят штрафы. На всех горе-мам и пап уже составили протоколы по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию. Сумма наказания небольшая - от 100 до 500 рублей, но в случаях, когда бездействие взрослых создает опасность, может наступать уголовная ответственность.

Спасатели бьют тревогу и напоминают: купаться можно только на оборудованных пляжах, ни в коем случае не лезть в воду пьяным и уж точно не отпускать детей ни на шаг от себя, даже если кажется, что на воде мелко.

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