Психологи Якутии провели почти 400 консультаций для бойцов СВО и их родных Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии активно помогают участникам спецоперации и их семьям справляться с эмоциональным напряжением. За последние семь дней специалисты республиканского психологического центра провели около 400 индивидуальных и групповых занятий. Помощь получили 300 человек, причем работа шла не только в республике, но и далеко за ее пределами - в ростовских госпиталях, где лечатся раненые бойцы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

О масштабах работы рассказал директор Якутского республиканского психологического центра Владимир Скрябин на брифинге 26 июня. По его словам, специалисты проводили как первичные консультации, так и повторные сеансы, работали и с группами, и индивидуально.

Кстати, уже 1 июля, в День ветеранов боевых действий, в молодежном центре «Патриот» пройдет большое социальное мероприятие для защитников и их семей. Психологи обещают провести экспресс-тесты, краткие консультации и рассказать о программах реабилитации. Прийти может любой желающий - помощь будет бесплатной.

Важно, что все обращения к психологам строго анонимны и конфиденциальны. Можно даже назвать вымышленное имя. Для участников СВО, подтвержденных членов их семей, а также для всех, кто оказался в кризисной ситуации, услуги центра абсолютно бесплатны. Работа ведется по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Записаться на прием можно по телефону 8 (4112) 31-91-09 в рабочее время. Круглосуточно работает горячая линия 8-800-100-35-50 или короткий номер 122 (далее нажмите 6 и 2).

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