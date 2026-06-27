Житель Якутска получил срок за подделку рецептов на лекарства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске суд вынес приговор мужчине, который подделывал рецепты на приобретение сильнодействующего наркотического лекарства. Об этом сообщила прокуратура республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Установлено, что мужчина с помощью мобильного приложения заказал поддельный бланк рецепта, а также самостоятельно изготовил еще один поддельный рецепт. Оба документа он предъявил в аптеку, чтобы приобрести препарат. За это он был задержан полицией.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы. Кроме того, у осужденного конфискован сотовый телефон. Приговор пока не вступил в законную силу.

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