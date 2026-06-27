Улицу Ефимова и перекресток с Хабарова откроют к началу осени в Якутске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске продолжается капитальный ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы находятся на постоянном контроле администрации города. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На улице Ойунского, на участке от Каландаришвили до Петровского, подрядная организация завершила демонтаж старого покрытия. Сейчас выполняется подготовка основания и формирование песчаной подушки. В ходе раскопок были обнаружены недействующие подземные водопроводные трубы советского периода. Их уже извлекли, работы возобновлены. Далее специалисты выполнят заклинку щебеночного слоя и приступят к укладке асфальтобетона. Полное завершение работ на участке запланировано до 2027 года. Из-за привлечения тяжелой техники движение транспорта здесь полностью перекрыто.

Параллельно дорожные службы работают на улице Ефимова и на пересечении улиц Хабарова, Ярославского и Ефимова. Подрядчик ведет устройство водоотводных лотков. Инженерная защита участка занимает основную часть времени в общем графике реконструкции. По итогам работ Т-образный перекресток трансформируют в Х-образный со смещением оси дороги, что увеличит пропускную способность и повысит безопасность движения. Асфальтирование улицы Ефимова и открытие обновленного перекрестка запланированы к 1 сентября.

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