Более 1300 участников СВО и их родных прошли реабилитацию в Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов имени Ю. П. Степанова реабилитацию прошли 637 участников СВО и 681 член их семей. Об этом сообщила директор учреждения Асида Алексеева. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В центре продолжаются мероприятия по информированию и консультированию ветеранов и их родных по вопросам мер поддержки и льгот. Всего проведено более 130 встреч с различными ведомствами и организациями республики. В рамках реабилитации проводятся занятия по лечебной физкультуре, дыхательной гимнастике, процедуры физиотерапии, массажа и эрготерапии. Участникам СВО и членам их семей оказывается помощь по восстановлению функционального состояния организма, нормализации эмоциональной и мотивационной сфер.

Большое внимание уделяется социально-психологическим и социально-медицинским вопросам. Кроме того, учреждение организует проведение обрядов алгыс в Доме Арчы. Они способствуют укреплению духа, обретению душевного спокойствия бойцов и их родных.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru