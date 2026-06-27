Выставка «Саха Инновации-2026» пройдет на Ысыахе Туймаады 27 июня. Фото: скриншот с видео мининноваций Якутии

27 июня 2026 года в местности Ус-Хатын на празднике Ысыах Туймаады состоится XIV Республиканская выставка «Саха Инновации-2026». Она открывает цикл юбилейных мероприятий к 15-летию Технопарка «Якутия». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Свои проекты представят резиденты Технопарка и ИТ-парка «Якутск», Лаборатория искусственного интеллекта, центр беспилотных авиационных систем «Полярный», а также партнеры и представители высокотехнологичного бизнеса. Гостей ждут презентации разработок, мастер-классы, площадки по управлению беспилотниками, конкурсы, розыгрыши призов, выступления артистов, фотозоны и станции для зарядки мобильных устройств.

Министр инноваций и цифрового развития Якутии Петр Николаев отметил, что выставка стала традиционной площадкой, где можно увидеть результаты работы инженеров, разработчиков и технологических предпринимателей. Он подчеркнул, что современные технологии и национальные традиции могут гармонично развиваться вместе.

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