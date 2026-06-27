Народный фронт добился сдвига в деле о заброшенных бараках в Ленске Фото: Евгений ПРУДКОВ.

Ситуация с расселенными аварийными домами в Ленске сдвинулась с мертвой точки. После январских пожаров, когда в городе сгорели сразу четыре деревянных дома, вопрос вновь стал острым. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Жители соседних зданий опасались, что при следующем возгорании огонь перекинется и на их жилье. Народный фронт еще в прошлом году поднимал проблему, требуя от администрации Ленска исключить доступ в расселенные дома и заняться их сносом, но тогда вопрос о финансировании был перенаправлен в районную администрацию и решение не приняли. После январских пожаров общественники обратились в прокуратуру республики с просьбой провести проверку и заставить власти действовать. Представление в адрес администрации внесли еще в марте, однако оно было проигнорировано.

18 мая прокуратура Ленского района подала в суд иск к администрации города. Ведомство требует ограничить доступ граждан в 11 расселенных аварийных домов и снести эти строения в срок до 1 сентября 2027 года. Народный фронт продолжает держать ситуацию на контроле и призывает жителей сообщать о подобных бесхозных деревянных строениях рядом с их домами.

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