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НовостиОбщество27 июня 2026 0:51

Жителей Ленска предупредили об отключениях света 29 июня

Причиной отключений станут плановые работы
Евгений ПРУДКОВ
Жителей Ленска предупредили об отключениях света 29 июня

Жителей Ленска предупредили об отключениях света 29 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленске 29 июня 2026 года пройдут плановые ремонтные работы на объектах энергоснабжения. Из-за этого часть потребителей временно останется без электричества. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Отключение затронет две высоковольтные линии. Ограничение подачи электроэнергии будет действовать с 14:30 до 18:00. В зону отключения попадают несколько микрорайонов: Звездный, Спутник, Светлый, Разведчик и Юкос. Также без света останутся дома № 11 А и № 13 по улице Объездной и потребители на улице Мелиораторов.

Энергетики просят жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 8 (41137) 23-112, 22-112, 30750, а также по номерам 8-929-460-11-12 и 8-914-307-31-88.

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