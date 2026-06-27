Жителей Ленска предупредили об отключениях света 29 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленске 29 июня 2026 года пройдут плановые ремонтные работы на объектах энергоснабжения. Из-за этого часть потребителей временно останется без электричества. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Отключение затронет две высоковольтные линии. Ограничение подачи электроэнергии будет действовать с 14:30 до 18:00. В зону отключения попадают несколько микрорайонов: Звездный, Спутник, Светлый, Разведчик и Юкос. Также без света останутся дома № 11 А и № 13 по улице Объездной и потребители на улице Мелиораторов.

Энергетики просят жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 8 (41137) 23-112, 22-112, 30750, а также по номерам 8-929-460-11-12 и 8-914-307-31-88.

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