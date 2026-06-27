Якутянка получила штраф 30 тысяч рублей за мошенничество через мессенджер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вступил в силу приговор Якутского городского суда в отношении 28-летней уроженки Верхневилюйского района. Женщина признана виновной в мошенничестве при продаже палаток через мессенджер. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Суд установил, что в марте 2025 года осужденная, находясь в Якутске, разместила в мессенджере объявление о продаже палаток. Товара в наличии у нее не было. На объявление откликнулась жительница Олекминского района, которой женщина предложила перевести 16 тысяч рублей за палатку с доставкой. Потерпевшая согласилась и перевела деньги, но покупку так и не получила. Подсудимая распорядилась похищенными деньгами по собственному усмотрению.

В ходе следствия женщина объяснила, что остро нуждалась в деньгах и решила обманывать покупателей. Фотографии палаток она брала из интернета. Получив от деньги, она не стала выкупать товар, а перевела их другой женщине, ранее заказавшей у нее табачные изделия. Возвращать средства она не планировала и просто перестала отвечать на сообщения. Позже ущерб был полностью возмещен матерью подсудимой.

В суде женщина признала вину, но от дачи показаний отказалась. Смягчающими обстоятельствами признаны признание вины, раскаяние, наличие малолетних детей, добровольное возмещение ущерба, отсутствие претензий со стороны потерпевшей и положительные характеристики. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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