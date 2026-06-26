Директор фирмы пойдет под суд за гибель пилота и трех пассажиров в Алдане. Фото: скриншот с видео Восточного межрегионального СУТ СК России

В Якутии завершено расследование уголовного дела о крушении вертолета, в результате которого погибли четыре человека. Обвинение предъявлено директору коммерческой организации. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемый в городе Алдан нашел изготовленный неизвестным лицом государственный регистрационный знак и лично наклеил его на хвостовую балку вертолета. Этот номер ранее был присвоен другому воздушному судну. Мужчина сделал это, чтобы эксплуатировать вертолет, извлекать прибыль и оказывать услуги по перевозке пассажиров. Затем он дал указание подчиненному пилоту 18 июля 2024 года вылететь с тремя пассажирами на золотодобывающие участки в горной местности Алданского района.

В ходе полета пилот нарушил правила движения и эксплуатации судна, произошло крушение. Пилот и все три пассажира погибли на месте. Следствие установило, что обвиняемый знал об отсутствии у вертолета сертификата летной годности. Кроме того, на момент вылета рабочее время пилота превышало 12 часов при допустимой норме не более девяти.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, мужчина обвиняется в подделке государственного регистрационного знака и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть более двух лиц. На имущество организации наложен арест на сумму свыше 104 миллионов рублей. Уголовное преследование пилота прекращено в связи с его гибелью.

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