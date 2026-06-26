В лесах Ленского района ввели режим ЧС Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленском районе Якутии с 14:00 26 июня 2026 года введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в лесах. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ленского района. Причинами стали привлечение на тушение лесных пожаров более 50 процентов лесопожарных формирований, а также сложные метеорологические условия. Режим вводится в соответствии с федеральным законом о защите населения от ЧС и постановлением правительства страны о ЧС в лесах.

На период действия режима введен ряд строгих запретов - въезд транспортных средств в лесные массивы, кроме машин, задействованных в лесохозяйственной деятельности и оборудованных искрогасителями, а также техники для тушения пожаров. В лесных массивах, населенных пунктах и на прилегающих территориях нельзя разводить огонь, сжигать мусор, сухую растительность и порубочные остатки, проводить любые пожароопасные работы вне специально отведенных мест. Под запрет также попадают применение пиротехнических изделий и посещение лесов населением, за исключением граждан, чья работа связана с пребыванием в лесной местности.

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