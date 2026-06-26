Жара до 34 градусов придет на запад Якутии 27 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске 27 июня ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Ночью температура воздуха составит +11+13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов выше нуля. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ветер в столице республики прогнозируется юго-восточный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Осадков синоптики не обещают. Иная картина сложится в районах. На востоке, западе и юго-западе Якутии пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, возможны грозы. При грозах порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается от +11 до +16 градусов, при прояснении и на северо-востоке +6+11, а на севере всего +2+7 градусов. Днем воздух прогреется до 24-25 градусов, на западе - до +34. На северо-востоке будет комфортней – от +19 до +24, а на северо-западе и побережье +10+15 градусов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru