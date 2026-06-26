Домашняя собака искусала ребенка в Кемеровском округе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В окрестностях Кемерова, в деревне Мозжуха домашняя собака напала на ребенка, сообщает издание VSE42.Ru. По словам матери пострадавшего мальчика, все случилось в переулке Школьном, рядом со школой и детской площадкой.

Женщина рассказала, что собака была крупной, и трое взрослых не могли ее отогнать. Она также пожаловалась, что в этом районе местные прикармливают бездомных животных. Те сбиваются в стаи и рвут кошек.

Администрация Кемеровского округа сообщила, что 24 июня служба отлова выехала на место и поймала одну собаку. Но выяснилось, что покусала ребенка не она. Там же заметили двух псов на самовыгуле, хозяевами которых оказались местные жители, с ними провели беседы.

Агрессивного пса нашли позже, и он оказался домашним. Вечером 24 июня собака сидела на цепи на частной территории. В администрации пояснили, что не имеют полномочий изымать животное с частного двора, и предложили матери подать на владельцев в суд. В четверг, 25 июня, областная прокуратура начала проверку по данному факту и пообещала дать правовую оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными.

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