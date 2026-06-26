Школьник из Забайкалья отправится к Северному полюсу на атомном ледоколе Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьник из Забайкалья Александр Овчинников отправится в арктическую экспедицию «Ледокол знаний - 2026». Он вошел в число 27 победителей со всей России, сообщает РТК «Забайкалье».

Призеры поедут к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы» в августе этого года. Всего в финал проекта вышли 48 участников со всей страны, шестеро из них представляли ДФО. По итогам интеллектуального испытания победили четверо дальневосточников, среди которых оказался и забайкалец. Седьмой сезон проекта собрал более 73 тысяч школьников.

Для финала дети сформировали две междисциплинарные команды от округа. В каждой были будущие ученые и научные журналисты, инженеры и представители рабочих профессий. Заключительный этап прошел в формате научного спарринга. В центре дискуссий оказались квантовые вычисления, ядерная медицина, освоение Луны и Арктики. Команды ДФО состязались в теме развития зеленой энергетики на Сахалине. Участники решали, какой проект атомной электростанции выгоднее для производства экологически чистого водорода и питания поездов на водородных топливных элементах.

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