Глава Якутии открыл стадион «Горняк» в Нерюнгри. Фото: телеграм-канал Айсена Николаева

В Нерюнгри после капитального ремонта торжественно открыли крытый стадион «Горняк». В церемонии принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Подробнее — в материале «КП» — Якутия».

Реконструкция проводилась в рамках мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации. Айсен Николаев подчеркнул, что в течение года здесь шла большая работа и пространство стадиона полностью преобразовалось. Теперь оно отвечает всем современным требованиям. «Горняк» стал одним из лучших спортивных объектов во всей республике.

Временно исполняющий обязанности главы Нерюнгринского района Максим Терещенко поблагодарил Айсена Николаева за содействие в ремонте. После реконструкции площадь здания превысила 18 тысяч квадратных метров. Теперь здесь есть тренажерный зал, футбольное поле с искусственным газоном, волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для мини-футбола, легкоатлетические дорожки, зона для кросс-фита, скейт-парк и теннисные столы.

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