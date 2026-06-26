Верховный суд признал законным снятие председателя совета дома в Якутске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный Суд Республики Саха отменил решение суда первой инстанции и признал законным снятие председателя совета с должности. Спор разгорелся вокруг дома, расположенного по улице Чернышевского в Якутске. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Бывший председатель оспаривал решения собрания собственников от 15 декабря 2025 года. При кворуме 57,72 процента жильцы сняли его за ненадлежащее исполнение обязанностей, обязали убрать самовольные конструкции и утвердили новые правила пользования общим имуществом. Истец настаивал, что Жилищный кодекс не позволяет исключать отдельного члена совета, а сам совет переизбирается только полностью. Ответчик утверждал, что собрание прошло по закону с соблюдением кворума, и просил в иске отказать.

Якутский горсуд иск удовлетворил и признал решения собрания недействительными, сославшись на отсутствие кворума и процессуальные нарушения. Ответчик подал апелляцию в Верховный Суд республики. Коллегия, проверив материалы и доводы жалобы, отменила решение горсуда. Исключение составила часть о самовольно установленных конструкциях. Коллегия пришла к выводу, что желание собственников соответствует закону и не нарушает прав истца. Решение вступило в силу.

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