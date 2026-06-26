Бывшая предпринимательница обманула клиентов на 38 тысяч рублей в Якутии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сунтарском районе полицейские установили подозреваемую в серии мошенничеств. Женщина под предлогом продажи мебели обманывала местных жителей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С заявлением в дежурную часть обратилась местная жительница. Она рассказала, что связалась через мессенджер с якобы продавцом мебели, перевела деньги, но осталась и без товара, и без своих 28 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, ею оказалась 48-летняя местная жительница.

Выяснилось, что раньше она действительно имела собственный магазин. Через какое-то время обанкротилась и, чтобы погасить долги, решила пойти на обман. Женщина создала группу в мессенджере и начала предлагать мебель на продажу своим клиентам и знакомым. Получив деньги, она начинала кормить людей обещаниями, ссылаясь на разного рода трудности.

На данный момент известно о двух эпизодах мошенничества. Общий материальный ущерб составил 38 тысяч рублей. В настоящее время проверяется причастность подозреваемой к другим случаям. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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