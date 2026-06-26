Мужчина перепутал квартиры и разгромил чужую дверь в Намском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Намском районе полиция открыла уголовное дело в отношении местного жителя, который, перепутав квартиры, повредил чужую входную дверь. Ущерб превысил пять тысяч рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть районного отдела МВД. Участковые уполномоченные установили подозреваемого, им оказался 45-летний местный житель. Выяснилось, что в тот день мужчина находился в гостях и распивал спиртное.

Ночью нетрезвый гость вышел в подъезд, увидел дверь потерпевшей и ошибочно решил, что за ней проживает его знакомый. Мужчина постучался, но хозяйка, увидев в дверной глазок незнакомца, открывать не стала. Тогда он принялся наносить удары руками и ногами по двери, а также поцарапал ее поверхность гвоздем, который нашел неподалеку. Пострадавшая обратилась в полицию.

На мужчину завели дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Санкции этой статьи предусматривают наказание до лишения свободы на срок до двух лет.

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