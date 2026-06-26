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НовостиПолитика26 июня 2026 5:33

Спецтехнику и 1,5 тонны гумпомощи отправят на СВО из Нижнего Бестяха

В республике продолжается сбор помощи для военнослужащих
Евгений ПРУДКОВ
Спецтехнику и 1,5 тонны гумпомощи отправят на СВО из Нижнего Бестяха

Спецтехнику и 1,5 тонны гумпомощи отправят на СВО из Нижнего Бестяха

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе из поселка Нижний Бестях военнослужащим, выполняющим боевые задачи СВО, отправят еще три единицы специальной техники. Об этом на еженедельном брифинге сообщила замминистра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Яна Наумова. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Кроме техники, бойцам из Якутии доставят полторы тонны гуманитарной помощи. По пути следования в городах Алдан и Нерюнгри будет произведена дозагрузка гуманитарного груза и адресных посылок. Это позволит объединить помощь из разных районов республики и доставить ее одним транспортом.

По словам Яны Наумовой, в республике продолжается сбор гумпомощи от предприятий, организаций и жителей для военнослужащих из Якутии, участвующих в боевых действиях. Работа в этом направлении ведется постоянно, якутяне активно поддерживают земляков, находящихся в зоне проведения СВО.

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