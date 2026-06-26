Центр «ВОИН» в Якутске заработает в обновленном комплексе «Факел» с 1 сентября. Фото: скриншот с видео Оперштаба РС(Я)

Этим летом в Якутске завершится капремонт спортивного центра «Факел». В обновленном здании начнут заниматься курсанты Центра «ВОИН». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Об этом на брифинге сообщил руководитель Ассоциации ветеранов СВО республики Сулустан Заболоцкий. По его словам, сейчас работы ведутся внутри здания, строители обновляют фасад, крыльцо и пандус. Планируется, что ремонт завершится в середине лета, а уже с первого сентября Центр «ВОИН» приступит к полноценной работе. Здесь будут заниматься патриотическим воспитанием, обучать основам управления беспилотными летательными аппаратами и другим направлениям.

Сулустан Заболоцкий также сообщил, что с начала июня Ассоциация ветеранов СВО провела 11 мероприятий. Среди них - торжественные вручения удостоверений членов Ассоциации и церемонии вручения якутских ножей от Ил Дархана. Эта традиция, учрежденная главой Якутии, вызывает особый отклик у бойцов.

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