Первый этап северного завоза в Якутии близится к финишу. Фото: телеграм-канал Виталия Чикачева, гендиректора ГУП «ЖКХ РС (Я)»

В Якутии подходит к концу первый этап топливной навигации на быстро мелеющих реках. Сезон выдался напряженным, но период высокой воды использовали по максимуму. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На реке Амге план выполнили полностью, все 10 тысяч тонн угля уже доставлены и перевезены на склад производственного филиала. На Вилюе показатели отгрузки тоже стопроцентные, там объемы превысили 52 тысячи тонн. Для Нюрбинского филиала завезли весь запланированный уголь, в Верхневилюйском районе отгруженное топливо практически полностью переброшено на склады, у причала под разгрузкой остается последнее судно.

Отдельное внимание уделено северным артериям. На реке Колыме в районе села Колымское и города Среднеколымска вода все еще держится на высоких отметках, спада до приемлемого уровня ждут в ближайшую неделю. К 28 июня планируют начать первые отгрузки угля на Зеленый Мыс для нужд Абыйского филиала.

Тем временем досрочно и в полном объеме обеспечили завоз газоконденсатного топлива компании «ЯТЭК» с причала поселка Кысыл-Сыр. Весь годовой план для арктических районов, а это 11,7 тысячи тонн, полностью отгружен. Почти 10 тысяч тонн уже доставили до пункта депонации в поселке Сангар для последующей перевозки в Булунский, Анабарский и Кобяйский филиалы. Еще одно судно с оставшимися объемами находится на подходе к нефтебазе. Всего в текущую навигацию предстоит доставить почти 327 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов.

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