Ребенок пострадал при столкновении автомобилей в Якутии Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано пять преступлений. Расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок находятся на контроле прокуратуры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

В Якутске пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, также поступило сообщение о мошенничестве. В Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения. В одном из случаев водитель пытался дать взятку в размере 10 тысяч рублей за непривлечение к ответственности.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зафиксировано. Однако в селе Хатассы произошла авария: водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» не выдержал безопасную скорость и столкнулся с «Тойота Корона». В результате ДТП госпитализирован пассажир одной из машин - мальчик 2010 года рождения. Он получил травмы, его состояние уточняется.

За сутки задержаны шесть водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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