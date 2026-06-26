В Якутии завершают ремонт трассы Нам с опережением графика на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается ремонт региональной автодороги «Нам» на участке с 70 по 74 километр в Намском улусе. Работы на отрезке длиной 4,1 километра в селе Никольское выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядной организацией. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Специалисты уже восстановили основание дороги методом холодного ресайклинга со стабилизацией грунта и уложили нижний слой асфальта. Сейчас дорожники с опережением графика завершили укладку верхнего слоя асфальтобетона. Ведутся работы по устройству примыканий, заездных карманов и посадочных площадок для общественного транспорта.

Подрядчику осталось обустроить две автобусные остановки, пешеходные переходы и обновить 67 дорожных знаков. Сдать объект планируется уже в июле текущего года, что на два месяца раньше установленного контрактом срока.

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