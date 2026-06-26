Глава СК России взял на контроль проверку состояния общежития в Якутске Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего содержания общежития в Якутске. Речь идет о доме на улице Лонгинова, где живут переселенцы из аварийного жилья, в том числе семья погибшего участника специальной военной операции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По информации из социальных сетей, здание общежития 1981 года постройки находится в аварийном состоянии. Конструкции разрушаются, в стенах появились трещины, инженерные системы не работают. Жильцы неоднократно обращались в обслуживающую организацию и другие инстанции с просьбами провести ремонт, но мер принято не было.

В Следственном управлении СК России по Республике Саха (Якутия) уже организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Кондратенко доложить о ходе и результатах проверки, а также о принимаемых мерах по восстановлению прав граждан.

Ход проверки находится на личном контроле главы СК России.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru