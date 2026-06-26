На Ысыахе Туймаады-2026 в Якутии помогут вызвать такси при перегрузке сети Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ысыахе Туймаады-2026 в местности Ус Хатын для гостей организуют специальные точки заказа такси и бесплатный транспорт внутри территории. Волонтеры будут помогать участникам праздника вызвать автомобиль даже при высокой нагрузке на мобильную связь. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По поручению министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петра Николаева создана рабочая группа по обеспечению устойчивой связи и цифровой инфраструктуры. Техническую подготовку и организацию связи обеспечивает Республиканский центр инфокоммуникационных технологий. Волонтеры, которые будут помогать гостям заказывать такси, обеспечены надежной связью, чтобы оперативно принимать обращения граждан.

Для удобства гостей организованы две специальные площадки для посадки и высадки пассажиров: возле центрального входа и возле Нового моста. Заказывать поездки на этих площадках смогут только водители, получившие специальные пропуска. В приложении они будут отмечены статусом «Водитель Ысыаха». Также по территории Ус Хатын будут курсировать бесплатные гольф-кары для пожилых людей, маломобильных граждан, беременных женщин и семей с маленькими детьми.

В дни праздника мобильная сеть традиционно испытывает повышенную нагрузку, поэтому волонтеры помогут вызвать такси тем, у кого возникли сложности с интернетом или приложением.

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