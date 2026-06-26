В Мирном судебные приставы взыскали долг по займу в 1,6 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мирном судебные приставы взыскали с местной жительницы задолженность по договору займа в размере более 1,6 млн рублей. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, должница не исполнила обязательства в установленный срок. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Судебный пристав-исполнитель применил полный комплекс мер принудительного взыскания. В рамках исполнительного производства вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении двух объектов недвижимости должницы. Кроме того, гражданке временно ограничили право выезда за пределы России. Также было обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах, и арестована принадлежащая ей техника.

За несвоевременное исполнение требований исполнительного документа с нее взыскан исполнительский сбор. После комплекса примененных мер должница полностью погасила задолженность перед взыскательницей.

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