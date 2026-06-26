В Якутске с 1 июля откроется Медовая ярмарка с продукцией из разных регионов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске с 1 июля по 30 августа будет работать Медовая ярмарка, организованная «Якутским пчелоцентром». Жители и гости столицы смогут приобрести натуральную продукцию от отечественных производителей в Центральном сквере, напротив ТЦ «Московский». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На ярмарке представят натуральный мед из Якутии, Башкирии, Горного Алтая, Приморья и Абхазии. Также в ассортименте - травяные чаи, бальзамы и масла холодного отжима. Любителей сладкого ждут более 40 видов варенья, включая редкие варианты из сосновых шишек и лепестков роз, а также рахат-лукум, чурчхела и халва. Отдельно будет представлен свежий урожай - более 70 видов орехов и сухофруктов.

Открытие состоится 1 июля в 12:00. В день открытия запланирована культурная программа с выступлениями артистов, конкурсами и памятными подарками. Ярмарка будет работать ежедневно в течение двух месяцев. Вход для посетителей свободный.

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