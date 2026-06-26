В Якутии на воде погибли 11 человек, включая двух детей

В Якутии с начала купального сезона на воде погибли 11 человек, включая двух детей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии с начала купального сезона зафиксировали 11 случаев гибели людей на воде, в том числе двух несовершеннолетних. Это превышает средние показатели за аналогичные периоды прошлых лет, когда статистика составляла 6-8 человек. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщил начальник Водолазного поисково-спасательного подразделения Юрий Юргин, большинство трагедий произошло из-за нарушения правил безопасности. В мае погибли несколько охотников, которые пренебрегли требованиями и не надели спасательные жилеты либо застегнули их неправильно. Одна из трагедий случилась 8 мая в Алданском районе: двое мужчин на лодке налетели на топляк, судно перевернулось. Одному удалось спастись, тело второго нашли только 22 мая. В конце мая в Чурапчинском районе из лодки выпал мужчина - его поиски до сих пор не дали результата, несмотря на обследование 92 тысяч квадратных метров дна.

Особую тревогу вызывают случаи гибели детей. 12 мая в Сунтарском районе утонул 14-летний подросток, оставшийся без присмотра взрослых. А 6 июня в селе Арылах Мирнинского района трехлетний малыш ушел из дома к реке, упал в воду и погиб.

С 22 по 28 июня в регионе проходит акция «Вода – безопасная территория». Спасатели проводят рейды, патрулирования и беседы с населением. Благодаря профилактике за последние шесть лет гибель на воде снизилась: с 80 человек в 2023 году до 36 в 2025-м.

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