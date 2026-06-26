Работник судоремонтного завода в Якутии похитил электрокабели и продал их Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии завершено расследование уголовного дела о краже электрокабелей с судоремонтного завода. Сотрудники транспортной полиции установили и задержали подозреваемого - 51-летнего местного жителя, который работал на этом предприятии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как выяснило следствие, мужчина во время рабочей смены заметил оставшиеся после монтажных работ кабели. Он сложил их в мешок и спрятал в гараже. В свободное время обвиняемый очистил кабели от изоляции, а полученный цветной металл вывез в пункт приема металлолома и сдал за 130 тысяч рублей. Похищенное имущество принадлежало заводу.

Уголовное дело по двум эпизодам статьи УК РФ направлено в суд. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы. Ранее он не был судим.

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