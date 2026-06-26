В Якутии приставы приостановили работу ГОКа на 90 суток Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Нерюнгринском районе Якутии приставы исполнили решение суда о приостановке деятельности ГОКа. Основанием стали грубые нарушения требований промышленной безопасности, выявленные на предприятии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Нерюнгринский городской суд признал общество виновным в совершении административного правонарушения. Наказание назначено в виде административного приостановления эксплуатации опасного производственного объекта сроком на 90 суток. Исполнительный документ поступил в районное отделение судебных приставов.

Для контроля исполнения решения судебный пристав-исполнитель совместно с инспектором Ростехнадзора выехал на объект. Работа шахты приостановлена в полном объеме в соответствии с решением суда. Предприятие не сможет вести деятельность до устранения всех нарушений и завершения установленного срока приостановки.

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