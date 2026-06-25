Дожди и грозы прогнозируют в Якутии 26 июня Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

Дожди ожидаются в Якутии 26 июня. Осадки пройдут на северо-западе, в Оленекском и Жиганском районах (местами сильные). Днем в Верхоянье ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Кроме того, дождь с грозой ожидается днем на западе Ленского района.

Ветер будет умеренный. На западе и севере порывы могут достичь 9-14 метров в секунду, а при грозах до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов. При прояснении похолодает до 3-8 градусов тепла. На западе от +12 до +17, а на северо-востоке местами от 0 до +5 градусов.

Днем от +25 до +30 градусов. На юго-западе жара до 28-33 градусов. Прохладнее на северо-западе и востоке - от +18 до +23 градусов, и на северо-востоке - от +10 до +15 градусов.

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