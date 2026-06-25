В Кузбассе арестован рецидивист за нападение на 11-летнюю девочку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мариинский городской суд Кемеровской области заключил под стражу 24-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, пишет VSE42.Ru.

По версии следствия, злоумышленник под предлогом совместной игры в компьютерные игры заманил к себе домой 11-летнюю девочку. В квартире он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и попытался изнасиловать ее.

Крики потерпевшей услышала ее мать, которая находилась рядом. Женщина немедленно вошла в дом, пресекла действия преступника и незамедлительно сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Суд учел отягчающее обстоятельство: обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и на момент инцидента находился под административным надзором. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Мужчина заключен под стражу до 21 августа 2026 года.