Судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей с виновника ДТП Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Якутского городского отделения УФССП по Якутии взыскали в пользу местной жительницы 1,5 миллиона рублей в счет возмещения вреда здоровью, причиненного в результате ДТП. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Виновник аварии выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, в котором находилась пострадавшая. Суд обязал мужчину выплатить компенсацию, однако в установленный срок он не исполнил решение. В связи с этим судебный пристав-исполнитель применил комплекс принудительных мер. Были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении 9 транспортных средств и 3 объектов недвижимости, принадлежащих должнику, а также временно ограничен его выезд за пределы России.

Кроме того, обращено взыскание на денежные средства должника, а за несвоевременное исполнение требований взыскан исполнительский сбор. Для обеспечения выплаты был арестован автомобиль, принадлежащий мужчине. Чтобы избежать дальнейшей реализации имущества, гражданин полностью погасил задолженность перед пострадавшей.

Управление ФССП по Якутии напоминает, что добровольное и своевременное исполнение судебных решений позволяет избежать дополнительных финансовых расходов и ограничительных мер, таких как исполнительский сбор, арест имущества и запрет на выезд за границу.

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