В селе Качикатцы нашли кортик времен Екатерины II с дарственной надписью. Фото: Управление по охране объектов культурного наследия Якутии

В селе Качикатцы Хангаласского улуса житель Иван Григорьевич Бугай случайно обнаружил старинный кортик. Оружие относится к так называемой «екатерининской эпохе» - подобными кортиками награждали особо отличившихся улусных голов и князцов. На клинке сохранилась гравировка с вензелем императрицы Екатерины II. В дарственной надписи выгравированы слова: «награжденъ за исправно и на срок платежъ въ казну ясака». В дужке эфеса указано: «Кангаласского улуса Хачикацкой волости». Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Наслежный Ысыах стал местом торжественной передачи реликвии. Владимир Мартынович Герасимов безвозмездно вручил кортик главе муниципального образования «Качикатский наслег» Ирине Владимировне Оболкиной. Теперь уникальный артефакт займет достойное место в местном музее.

Управление по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) выразило благодарность Ивану Бугаю и Владимиру Герасимову за ценный дар. В официальном сообщении ведомства отмечено, что их почин стал хорошим примером для всех, кто ценит историю и заботится о сохранении культурного наследия.

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