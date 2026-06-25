Полиция Якутска провела рейды по продаже алкоголя несовершеннолетним Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции регулярно проводят рейды, направленные на профилактику правонарушений среди молодежи. Алкоголь остается одним из главных факторов, провоцирующих преступления, - от бытовых драк и тяжких телесных повреждений до имущественных краж и изнасилований. Даже мелкое хулиганство зачастую совершается под воздействием спиртного. Особую тревогу вызывают случаи вовлечения в эти процессы несовершеннолетних. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В ходе одного из таких рейдов в баре на улице Чайковского полицейские обнаружили несовершеннолетнего посетителя. С ним и его законными представителями провели профилактическую работу и приняли меры административного характера. Кроме того, к ответственности привлекли 19-летнего бармена, продавшего школьнику алкоголь. Аналогичное нарушение выявили в алкогольном маркете на улице Ойунского - там 20-летняя продавец реализовала спиртное подростку. Оба случая квалифицированы по части 2.1 статьи 14.16 КоАП.

Еще более опасную форму незаконной торговли пресекли и составили протокол в отношении 25-летней жительницы Якутска. Девушка торговала алкоголем прямо из салона своего автомобиля - так называемый бутлегерский способ. Полицейские составили на нее протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАП.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru