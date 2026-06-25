Житель Якутии избил знакомого до потери памяти и речи из-за водки и сигарет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Якутии оставил без изменения приговор Олекминского районного суда в отношении 38-летнего местного жителя, признанного виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего стойкую утрату трудоспособности не менее чем на одну треть). Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Инцидент произошел днем 28 сентября 2025 года в Олекминске на улице Яковлева. Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и ногами по голове. В результате множественных переломов лицевых костей и тяжелой черепно-мозговой травмы пострадавший потерял память, речь, способность самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Врачи констатировали полную утрату трудоспособности.

На следствии осужденный сообщил, что утром 28 сентября 2025 года, проснувшись после совместного распития спиртного, обнаружил, что потерпевший допил остатки водки и выкурил все сигареты. Разозлившись, он нанес около 20 ударов по голове и телу, а когда потерпевший потерял сознание, ушел к соседу. Вину мужчина признал полностью и раскаялся.

Олекминский районный суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда, однако подал апелляцию с просьбой заменить реальный срок на условное осуждение. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики, изучив материалы дела, не нашла оснований для смягчения приговора. Высшая инстанция признала наказание справедливым и соразмерным содеянному. Приговор оставлен без изменений, жалоба отклонена.

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