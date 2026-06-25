Суд конфисковал две машины у якутянина за повторную пьяную езду Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске осужден 40-летний мужчина за повторное управление авто в нетрезвом виде. Он уже был оштрафован в 2022 году на 60 тысяч рублей с лишением прав на 1,5 года. Однако 13 февраля и 6 марта 2026 года его снова задерживали пьяным за рулем (на «Тойота Вокси» и «Тойота Спринтер»). Суд назначил 360 часов обязательных работ и лишение прав на 2 года 2 месяца. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Обе машины были оформлены на сожительницу, но суд признал это фиктивными сделками для сокрытия имущества. Транспорт фактически принадлежал подсудимому и использовался как орудие преступления - обе машины конфисковали в доход государства. Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние и 6 детей.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru