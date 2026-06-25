В Якутии 2746 неработающих пенсионеров получают надбавку за сельский стаж Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение СФР по Якутии предоставляет повышенную пенсию жителям республики, имеющим длительный стаж работы в сельском хозяйстве. В настоящее время такую меру поддержки получают 2 746 неработающих пенсионеров. Основное условие - наличие не менее 30 лет сельского стажа и факт проживания на момент назначения пенсии в сельской местности. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Размер надбавки к фиксированной выплате составляет 25%. В 2026 году для пенсионеров по старости и инвалидности первой и второй групп это 2 396 рублей 17 копеек, для инвалидов третьей группы - 1 198 рублей 9 копеек. Фиксированная выплата с учетом прибавки отражается в личном кабинете на портале госуслуг. Важно, что надбавка сохраняется даже при переезде пенсионера в город либо при изменении статуса поселения на городское.

Право на доплату дают более 500 специальностей, включая механизаторов, операторов машинного доения и слесарей по ремонту сельхозтехники. При этом работа в колхозе, совхозе или сельхозартели до 1 января 1992 года засчитывается в стаж независимо от должности. Также в расчет принимаются периоды ухода за ребенком, службы в армии, отпусков и больничных, которые приходятся на время работы в сельскохозяйственной сфере.

Управляющий Отделением СФР по Якутии Марина Герман разъяснила, что подавать отдельное заявление на эту надбавку не нужно: она назначается автоматически при оформлении пенсии. Если пенсионер возвращается к работе, выплата приостанавливается, а после увольнения возобновляется без дополнительных заявлений - на основании данных, которые поступают от работодателя.

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