В Якутии за сутки потушили четыре лесных пожара в трех районах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на утро 25 июня, за прошедшие 24 часа в Якутии ликвидировано четыре лесных пожара, общая площадь которых составила 45 гектаров. Как сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев, возгорания были потушены на территориях Томпонского, Олекминского и Нерюнгринского районов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В регионе продолжают действовать 12 лесных пожаров на общей площади 1 939 гектаров. Пламя фиксируется в Ленском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах. В тушении задействованы 123 человека и 8 единиц техники.

Особо сложная обстановка, по словам главного лесничего, складывается в Нерюнгринском и Ленском районах. Туда направлены дополнительные силы: в Нерюнгринский район выдвигаются 93 работника Авиалесоохраны, в Ленский - 58 специалистов (35 от Авиалесоохраны и 23 от Якутлесресурса). В Нерюнгринском районе рассматривается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за задействования более 50% лесопожарных формирований.

Для авиационного мониторинга обстановки сегодня привлечены 19 воздушных судов. Оперативность тушения лесных пожаров в республике составляет 96 процентов. Особый противопожарный режим действует на территориях 14 муниципальных районов.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрированы 147 лесных пожаров общей площадью 10 239 гектаров. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 149 пожаров на площади 53 687,55 гектара.

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