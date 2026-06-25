В Якутске мошенники под видом «снятия порчи» похитили у женщины 6 млн рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура города Якутска признала законным решение следственного управления МУ МВД России «Якутское» о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По версии следствия, злоумышленники предложили жительнице столицы услугу по снятию порчи. Под этим предлогом они ввели женщину в заблуждение и убедили ее многократно переводить деньги на разные счета. В результате транзакций общая сумма ущерба составила около 6 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям от незнакомцев.

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