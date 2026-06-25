Максим Терещенко стал главой Нерюнгринского района. Фото: телеграм-канал Айсена Николаева

Максим Викторович Терещенко официально избран главой Нерюнгринского района по итогам внеочередной сессии районного Совета депутатов. Это событие стало знаковым не только для самого муниципалитета, но и для всей системы местного самоуправления Якутии - впервые в республике процедура прошла в соответствии с новым региональным законом. Нерюнгринский район первым применил этот механизм на практике. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Максима Викторовича, наделив его полномочиями главы на пятилетний срок. Такая консолидированная поддержка говорит о высоком уровне доверия к новому руководителю, но вместе с тем налагает на него и огромную ответственность. Нерюнгринский район по праву считается одним из опорных промышленных центров республики, и от эффективности муниципальной власти здесь напрямую зависит не только качество жизни людей, но и устойчивое развитие всей Якутии.

Перед новым главой стоят серьезные задачи, основа которых уже определена по итогам встреч с жителями, закреплена в мастер-плане и комплексном плане социально-экономического развития Нерюнгринской агломерации. Главный ориентир - чтобы развитие промышленности, энергетики, инфраструктуры и городской среды работало на людей, создавало достойные условия для жизни, учебы, труда и будущего детей в родном районе.

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