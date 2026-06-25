Якутянка поверила в снятие порчи и перевела аферистам шесть миллионов рублей Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники ввели в заблуждение жительницу Якутска под предлогом снятия порчи. Женщина поверила незнакомцам, после чего несколькими суммами перевела им деньги. Общая сумма ущерба достигла колоссальной цифры - около шести миллионов рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Поняв, что ее обманули, якутянка отправилась в полицию. Правоохранители открыли дело. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Прокуратура Якутска признала законным возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ход расследования находится на контроле ведомства.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru