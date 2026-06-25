Уволен в связи с утратой доверия: чиновника лишили должности в Якутии

В Якутии начальника бюджетного учреждения уволили за потерю доверия Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутская транспортная прокуратура провела проверку исполнения закона о контрактной системе в сфере госзакупок и вскрыла нарушение. Начальник структурного подразделения одного из федеральных бюджетных учреждений выстраивал схему приоритетного участия одной и той же коммерческой организации в госзакупках. Это длилось целых шесть лет - с 2019 по 2025 год. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Установлено, что руководитель целенаправленно создавал условия, при которых знакомая фирма признавалась победителем и заключала контракты по предлагаемым ею ценам. Речь шла о закупках материальных ценностей для государственных и муниципальных нужд. В действиях должностного лица был выявлен прямой конфликт интересов.

По итогам проверки транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Документ был рассмотрен, и виновное должностное лицо уволено в связи с утратой доверия. Теперь уже бывшему начальнику придется искать работу, не связанную с бюджетными деньгами и госзакупками.

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