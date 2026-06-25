24 нелегальных мигрантов с Филиппин выдворили на родину из Якутии Фото: Ольга ЮШКОВА.

Судебные приставы Якутии провели принудительное выдворение на родину 24 граждан Филиппин, нарушивших миграционное законодательство России. В числе нелегалов оказались 22 женщины и двое мужчин, которые находились на территории страны после истечения срока действия виз и уклонялись от самостоятельного выезда. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Всех иностранцев выявили в ходе рейдов. Проверки показали, что филиппинцы давно утратили законные основания для пребывания в России, но покидать страну не спешили. После задержания их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Саха, где они дожидались решения своей участи.

Завершающий этап операции лег на плечи сотрудников отделения специального назначения УФССП России по Якутии. Они обеспечили принудительное выдворение и сопровождение всех 24 граждан Филиппин до пункта пропуска через государственную границу.

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