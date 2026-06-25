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НовостиОбщество25 июня 2026 3:41

Приставы Якутии арестовали 126 объектов ради зарплаты одного работника

Угледобывающая компания задолжала больше трех миллионов рублей сотруднику
Евгений ПРУДКОВ
Приставы Якутии арестовали 126 объектов ради зарплаты одного работника

Приставы Якутии арестовали 126 объектов ради зарплаты одного работника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Республики Саха смогли взыскать с угледобывающей компании крупную задолженность по заработной плате в пользу одного работника. Сумма долга превысила три миллиона рублей. Работодатель не торопился расставаться с деньгами даже после того, как суд вынес соответствующее решение. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Организация-должник проигнорировала установленные законом сроки для добровольного исполнения судебного вердикта. Тогда за дело взялись приставы. Они применили меры принудительного исполнения - вынесли постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении 47 самоходных машин и 79 объектов недвижимости, принадлежащих компании. Арест имущества фактически парализовал возможность предприятия распоряжаться своими активами.

Кроме того, приставы обратили взыскание на денежные средства должника, а за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа компании пришлось заплатить еще и исполнительский сбор. Все эти меры в совокупности возымели эффект - трудовые права сотрудника были восстановлены, а задолженность по заработной плате погашена.

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