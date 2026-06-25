Приставы Якутии арестовали 126 объектов ради зарплаты одного работника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Республики Саха смогли взыскать с угледобывающей компании крупную задолженность по заработной плате в пользу одного работника. Сумма долга превысила три миллиона рублей. Работодатель не торопился расставаться с деньгами даже после того, как суд вынес соответствующее решение. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Организация-должник проигнорировала установленные законом сроки для добровольного исполнения судебного вердикта. Тогда за дело взялись приставы. Они применили меры принудительного исполнения - вынесли постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении 47 самоходных машин и 79 объектов недвижимости, принадлежащих компании. Арест имущества фактически парализовал возможность предприятия распоряжаться своими активами.

Кроме того, приставы обратили взыскание на денежные средства должника, а за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа компании пришлось заплатить еще и исполнительский сбор. Все эти меры в совокупности возымели эффект - трудовые права сотрудника были восстановлены, а задолженность по заработной плате погашена.

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